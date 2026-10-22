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Van depreminde enkaz altında kalan Nisa Arslan, AFAD gönüllüsü oldu

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23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ailesiyle enkaz altında kalan ve ayağı kırılan Nisa Arslan, AFAD gönüllüsü oldu. Arslan, Van YYÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nü kazanıp arama kurtarma personeli olmak için çaba gösteriyor.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde ailesiyle enkaz altında kalan ve ayağı kırılan 20 yaşındaki Nisa Arslan, yaşadığı olaydan etkilenerek hem AFAD gönüllüsü oldu hem de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Kentte 15 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan Arslan, evin yıkılması sonucu 5 kardeşi ve annesiyle enkaz altında kaldı.

Dayısı ve komşularının yardımıyla kurtarılan Arslan ve kardeşleri, devletin sağladığı imkanlardan yararlanarak hayata tutundu.

Enkazda ayağı kırıldığı için bir süre tedavi gören, aradan geçen 15 yıla rağmen depremde yaşadıklarını unutamayan Arslan'ın o dönemde hissettiği korku, yıllar sonra meslek seçiminde de belirleyici oldu.

Bu yıl çok istediği Van YYÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nü kazanan Arslan, toplumsal bilincin artırılmasına katkı sunmak amacıyla AFAD gönüllüsü oldu.

Bir yandan eğitimini sürdürerek profesyonel bir arama kurtarma personeli olmak için çaba gösteren Arslan, bir yandan da etkinliklere katılarak insanları afetlere karşı bilgilendiriyor.

"Öğrendiklerimi ailemle ve arkadaşlarımla paylaşıyorum"

Nisa Arslan, AA muhabirine, kentte 2011'de meydana gelen depremde çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Yaşadıklarının korkutucu olduğunu belirten Arslan, "Deprem sırasında televizyon izliyorduk. Aniden deprem oldu. Herkes bağırıyordu. Bir saat enkaz altında kaldık. Öldüğümüzü sandık. Dayım ve komşularımız tarafından kurtarıldım. Çok şükür depremi öyle atlattık. Ardından çadırlar kuruldu. Konteynerlerde kaldık. Daha sonra evler yapıldı. Depremde yaşadıklarım nedeniyle bu bölümü okumak istedim. Bir hayat kurtarmak benim için en büyük vazifedir." diye konuştu.

Afet farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Arslan, "AFAD Gönüllülük Sistemi üzerinden videolar paylaşılıyor ve çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Ardından bir haftalık eğitim alıyoruz. Bu eğitimi tamamladıktan sonra AFAD gönüllüsü kartı almaya hak kazanıyoruz. Depremde bir kişiyi bile kurtarabilmek çok güzel bir şey. Öğrendiklerimi ailemle ve arkadaşlarımla paylaşıyorum. Onların da AFAD gönüllüsü olmaları için çaba gösteriyorum." dedi.

Kaynak: AA
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