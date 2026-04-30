Van'daki köpek saldırısıyla ilgili gözaltına alınan belediye çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy'un yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saray Belediyesi sınırındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde dün yaşanan sahipsiz köpeklerin saldırısına ilişkin Saray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye çalışanı M.Y, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Van'ın Saray ilçesinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirmiş, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı.