Van'da Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Hız Kazandı

Van Büyükşehir Belediyesince, havanın ısınmasıyla başlatılan yol bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı 14 şantiye şefliği, onlarca araç ve personel ile sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Havanın ısınmasıyla çalışmaları hızlandıran ekipler, kent genelindeki birçok noktada mesai yapıyor.

Ekipler, kırsalda yol genişletme, yama, dolgu, menfez, alt ve üstyapı, kent ve ilçelerde ise yol bakım, onarım ile altyapı çalışmaları yürütüyor.