Van'da Yangın Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Van'da Yangın Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bahçesaray ilçesindeki bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki Mehmet Celayir, olayda yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Özbeyli Mahallesi'nde Kadir Celayir'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, 14 yaşındaki Mehmet Celayir hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
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