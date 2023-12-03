Van'da trafik kazası geçiren yaralı ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Mustafa Cicim, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Cicim'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde trafik kazası geçiren 28 yaşındaki Mustafa Cicim, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Cicim, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorlar, buradaki müdahalenin ardından Cicim'in ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.
İlçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan Cicim, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.