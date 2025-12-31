Haberler

Van'da tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde, yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 30 araç, karayolları ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sürücüler, yolun tipi nedeniyle sürekli kapanmasından şikayetçi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç kurtarıldı.

Kırkgeçit Mahallesi yolunda yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ve Gürpınar Belediyesi ekipleri, yolu açarak mahsur kalan yaklaşık 30 aracın ilerlemesini sağladı.

Ekipler, tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda mahsur kalan sürücülerden Hulki Ateş, AA muhabirine, bölgenin iki gündür kar yağışının etkisi altında olduğunu söyledi.

Bugün de tipi nedeniyle yolların kapandığını belirten Ateş, "Ekipler yolları temizlemişti ama tipi tekrar kapattı. Ben de köyüme gidecektim yolda kaldım. Yaklaşık 3 saattir buradayım. Yol açıldıktan sonra devam edeceğim." dedi.

Naci Aktaş ise "Yolumuz tipi nedeniyle kapandı. Ekiplere haber verdik. Burası sürekli tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an birçok araç yolda tipi nedeniyle ilerleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
