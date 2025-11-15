Van'da takla atarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde takla atan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sahilkent Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LP 0906 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu takla atarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel