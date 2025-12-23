Haberler

Van'da bir yılda yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı

Van'da bir yılda yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da sağlık hizmetleri kapsamında sigara bırakma polikliniklerine başvuran 2 bin 614 kişiden yaklaşık 800'ü sigarayı bırakmayı başardı. 11 ilçede hizmet veren poliklinikler, mobil timler ve saha çalışmaları sayesinde başarılı sonuçlar elde edildi.

Van'da bu yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuran 2 bin 614 kişiden yaklaşık 800'ünün sigarayı bırakması sağlandı.

Sağlık Bakanlığının destekleriyle Van'da bu yıl koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen sigara ile mücadele çalışmalarından olumlu sonuç alındı.

Kent genelindeki sigara bırakma poliklinikleri, mobil timler ve saha çalışmaları sayesinde yaklaşık 800 kişinin sigarayı bırakması sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammet Tosun, basın mensuplarına, Van'ın 13 ilçesinin 11'inde sigara bırakma polikliniklerinin hizmet verdiğini söyledi.

Bu yıl içinde polikliniklere 2 bin 614 kişinin başvurduğu bilgisini veren Tosun, şunları kaydetti:

"Bunların 1800'üne sigara bırakma ilacı verildi. Tedaviye uyumu yüksek olanların yüzde 40'ı sigarayı tamamen bıraktı. Böylece ilimizde yaklaşık 800 vatandaşımız sigaraya veda etti. Yerinde hizmet anlayışıyla kamu kurumları, belediyeler ve özel işletmelerde sigara bırakma eğitimleri verdik. Talep edilen kurumlara giderek destek sağladık."

Mobil timlerin sahada aktif görev yaptığını anlatan Tosun, ekiplerin iş yerlerini gezerek sigaranın zararlarını anlattığını, bırakmak isteyenlerin polikliniklere ve mobil araçlara yönlendirildiğini belirtti.

Kapalı alanlarda sigara yasağı denetimlerinin devam ettiğini dile getiren Tosun, "Bu yıl 17 bin 744 kapalı alan denetimi gerçekleştirdik. Kurallara uymayan 257 işletmeye cezai işlem uygulandı. Amacımız ceza değil, kapalı alanlarda sigara içilmemesini sağlamak." dedi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Asgari ücret için en kritik toplantı! Rakam açıklanabilir
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi