Van'da PKK'ya ait sığınakta amonyum nitrat ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen sığınakta amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri bulundu. Sığınak kullanılamaz hale getirildi ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

VAN'da jandarma ekiplerinin Çatak kırsalında yaptığı aramada tespit edilen terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınakta amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak, kullanılamaz duruma getirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çatak'ın Karataş Çukurları kırsalında arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Burada yapılan aramalarda, 6 kilo amonyum nitrat, 102 tüp, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise yerinde imha edildi.