Van'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tarihi Kırmızı Köprü yakınlarında Enes İltemiş idaresindeki 42 CPF 89 plakalı otomobil takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İltemiş ve yanındaki 2 kişi, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel