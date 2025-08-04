Van'da Otobüs Şoförlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli otobüs şoförlerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şoförlere güvenli sürüş alışkanlıklarının kazandırılması, risk farkındalığının artırılması ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda verilen eğitimlerde otobüs sürücüleri temel iş güvenliği, sürüş talimatları ve ilk yardım gibi konularda bilgilendirildi.

İş Güvenliği Koordinatörü Nazlı Mukaddes Topaloğlu ve İş Güvenliği Uzmanı Muhammed Emin Uluhatun tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, günlük çalışma koşulları göz önünde bulundurularak güvenli davranış modelleri ve iş kazalarına karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.