Van'da kamyonda 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'risk analizi' çalışmaları kapsamında Gevaş ilçesinde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Kamyonda narkotik köpeğiyle yapılan detaylı aramada, kasada gizlenmiş özel bir bölme tespit edildi. Gizli bölmede yapılan incelemede 14 kilo 120 gram metamfetamin ile 60 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı