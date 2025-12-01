Haberler

Van'da Kış Koşullarında Acil Sağlık Hizmetleri Hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da kış aylarında yolun kapandığı bölgelere en kısa sürede ulaşmak için 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, tam donanımlı araçlarıyla hazır bekliyor. Kış şartlarına uygun ambulanslar ve personel ile acil durumlarda hızlı müdahale hedefleniyor.

Van'da kışın kar nedeniyle yolu kapanan bölgelere en kısa sürede ulaşmak için 112 Acil Sağlık ve UMKE görevlileri, tam donanımlı araçlarıyla göreve hazır bekliyor.

Çetin geçen kış aylarında yolu kapanan köylerde hastaların imdadına yetişmek için zamanla yarışan ekipler, Sağlık Bakanlığının sağladığı imkanlar sayesinde her türlü teçhizatla donatılan araçlarla vakalara müdahale ediyor.

Kış öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan sağlık çalışanları, acil durumlarda kara ve hava yoluyla hastalara en hızlı şekilde ulaşarak hastanelere ulaştırmayı hedefliyor.

112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Suat Ökten, kurum bünyesinde 31 doktor, 323 paramedik, 255 acil tıp teknisyeni, 90 şoför ve 79 farklı unvanda personelin görev yaptığını söyledi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Van İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 53 istasyonun bulunduğunu belirten Ökten, şunları kaydetti:

"Hizmette kullandığımız 70 panelvan ambulansın 32'si 4x4 özelliklidir. Kış şartları nedeniyle özellikle ilçelerde bu araçlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 3 çelik paletli snowtrack, obez ambulansı, 3 yataklı ambulans, 4 motosiklet ambulans ve helikopter ambulansımız bulunuyor. Kış şartlarına uygun 8 paletli aracımız da var. Kar paletli ambulanslarımız sayesinde ulaşımı zor noktalara hızlı ve güvenli şekilde erişebiliyoruz. Ekiplerimiz kışın en zorlu dönemlerinde dahi 7 gün 24 saat görev başındadır."

Bu yılın ilk 10 ayında 78 bin 817 vakanın güvenle sağlık merkezlerine ulaştırıldığı, günlük vaka sayısının 260-270 civarında seyrettiği bilgisini veren Ökten, "Bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 13 yeni ambulans tahsis edildi. Bunların 8'i 4x2, 5'i ise 4x4 özelliklidir. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu ile İl Sağlık Müdürümüz Muhammed Tosun'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.