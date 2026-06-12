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Van'da kış boyunca kapalı olan yayla yolları açıldı

Van'da kış boyunca kapalı olan yayla yolları açıldı
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Van'ın Gürpınar ilçesi Norduz bölgesinde kış boyunca kapalı kalan yayla yolları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu yollar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaylalara erişimini sağladı.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yayla yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteren ekipler, yolları açarak hayvancılıkla uğraşanların yaylalara ulaşımını sağladı.

Atıyla yaylaya giden Topyıldız Mahallesi sakinlerinden Musa Halat, yayla yollarının açılmasına yönelik çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yoldaki çamurun kurumasıyla araçlarıyla da yaylaya gidebileceklerini anlatan Halat, "Buradaki yaylaların rakımı yüksek. Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Bu süreçte yaylaya ulaşmamız bizim için önemli. Yolumuz açıldı. Mutluyuz. Emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere ekiplerimize ve herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKezban Şanlı:

şükür yollar açılmış çiftçi ve hayvancılık yapan kardeşlerimiz yaylaya gidebilecekler diyorlar kadınlar da bunları yapıyo memleket ekonomisine katkı sağlıyo bu çalışmalar önemli gerçekten

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Haber YorumlarıMehmet Gökçe Gül:

ne güzel haber bu! Umarım bu çalışmalar devamını bulur! Emeği geçenlere teşekkür ederiz! Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin yolunun açılması çok önemli!

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Haber YorumlarıEbru Baycan:

yayla yolları açılmış tamam güzel ama bunun kalıcı olması lazım çünkü her kış aynı sorunu yaşıyorlar galiba yani bu sene açıldı ama sonraki sene de aynı durum olmayacak mı diye soruyorum

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