Van'da Kar Yağışı Sonrası Selçuklu Mezarlığı Beyaza Büründü
Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Selçuklu Mezarlığı, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ünlü mezarlık, karla kaplandı. Halime Hatun Kümbeti'nin de bulunduğu alanda, işlemeli ve yazılı mezar taşları kar örtüsüyle bütünleşti. Mezar taşları ve karla kaplı Artos Dağı manzarası dronla görüntülendi.
Van'da etkili olan kar yağışı sonrası Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmasının yapıldığı mezarlık, karla kaplandı.
Halime Hatun Kümbeti'nin de bulunduğu yaklaşık 50 dönümlük alanda, işleme ve yazılarıyla öne çıkan mezar taşları kar örtüsüyle bütünleşti.
Mezar taşları, Halime Hatun Kümbeti ile Artos Dağı'nın karla kaplı manzarası dronla görüntülendi.