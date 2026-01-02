Van'da 625 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN'da kar yağışı nedeniyle 625 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için yoğun çalışma yürütülürken, kentte tipi ve sis de etkili oluyor.

Van'da 4 gün boyuncu aralıklarla devam eden kar yağışı, dün gece saatleri itibarıyla etkisini artırdı. Kardan dolayı 329 mahalle ve 306 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. Yolların açılması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

OKULLARA KAR TATİLİ

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kentte okullar bugün de tatil edilirken, kar kalınlığı kent merkezinde 35, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Park halindeki bazı araçlar kara gömülürken, ilçe belediyeleri de kendi sorumluluk alanında kar temizliği yaptı. Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu da tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.