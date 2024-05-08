Van'da Hedef 4A Projesi kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde Hedef 4A Projesi kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya 3 liseden 9 öğrenci katıldı ve dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde "Hedef 4A Projesi" kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen yarışmaya 3 liseden 9 öğrenci katıldı.
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve ödül verildi.
Programa ilçe Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.