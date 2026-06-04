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Van'da dereye düşen genç hayatını kaybetti

Van'da dereye düşen genç hayatını kaybetti
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde ailesiyle gezintiye çıkan 22 yaşındaki E.T., dengesini kaybederek dereye düştü. Ekipler tarafından 300 metre ileride bulunan genç, hastanede kurtarılamadı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Cevizlibelen Mahallesi'nde ailesiyle gezintiye çıkan E.T, dengesini kaybederek dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arama çalışmalarında genci, düştüğü yerin 300 metre ilerisinde suda buldu.

Dereden çıkarılarak Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İsmail İlhan
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