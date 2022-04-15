Van'da çiftçilere dağıtılan 100 ton arpa tohumu toprakla buluştu - Haberler

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Van'da çiftçilere dağıtılan 100 ton arpa tohumu toprakla buluştu

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Van'da çiftçilere dağıtılan 100 ton arpa tohumu toprakla buluştu

Van'ın Özalp ilçesinde arazilerin daha fazla ekilmesi için "Tohum Bizden, Üretim Sizden Projesi" kapsamında 226 çiftçiye hibe destekli verilen 100 ton arpa tohumu tarlalara serpildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde arazilerin daha fazla ekilmesi için "Tohum Bizden, Üretim Sizden Projesi" kapsamında 226 çiftçiye hibe destekli verilen 100 ton arpa tohumu tarlalara serpildi.

Kaymakamlık, belediye ve Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen arpa tohumu, 10 bin dekar alanda ekilecek.

Çiftçilerin tohum serpme çalışmalarını izleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, yaptığı açıklamada, dağıtımı yapılan tohumların tarlalarla buluştuğunu söyledi.

Bu yıl iyi bir verim beklediklerini anlatan Tekiner, "100 ton arpa tohumu bugün tarlalara serpildi. Biz de ekim esnasında sahada incelemelerde bulunduk. İnşallah iyi bir verim alırız. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli bir hasat dönemine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Çiftçi Mahmut Gürsel de "Aldığımız tohumlarla bugün tarlamı ektim. İnşallah bereketli bir hasat dönemi olur. Bu tür destekler sayesinde çiftçiler daha çok ekim ve tarım çalışmaları yapabilecek. Tarımın daha fazla yapılabilmesi için çiftçilerin bu tür desteklere çok ihtiyacı var." diye konuştu.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Hisarcık, Özalp, Tohum, Van, Güncel, Haberler

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