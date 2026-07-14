Van'da çaya düşen kişi hayatını kaybetti
Van'ın Bahçesaray ilçesinde Müküs Çayı'na düşen 49 yaşındaki Nihat Yaşa, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 49 yaşındaki Nihat Yaşa yaşamını yitirdi.
Müküs Çayı'nı besleyen su kaynağının başında gezintiye çıkan Yaşa, dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Yaşa'nın cenazesini, düştüğü yerin 4 kilometre uzağından sudan çıkardı.
Cenaze, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Kaynak: AA / İsmail İlhan