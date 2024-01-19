Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle Van YYÜ'ye ulaştırıldı
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 36 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kadının ileri tetkik ve tedavi için sevk edilmesine karar verildi ve ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede rahatsızlanan 36 haftalık hamile kadın, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.
Doktorlar tarafından müdahale edilen kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilmesine karar verildi.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.