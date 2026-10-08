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Van'da 8 kişilik su altı ekibi Van Gölü'nde zorlu koşullarda eğitim dalışları yapıyor

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Van'da 8 kişilik su altı ekibi Van Gölü'nde zorlu koşullarda eğitim dalışları yapıyor
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Van Büyükşehir Belediyesi'nin 8 kişilik su altı arama kurtarma ekibi, Van Gölü ve çevresindeki su kaynaklarında acil durumlara müdahale için düzenli eğitim ve dalış yapıyor. Ekip, boğulma ve kayıp arama, suya düşen araçların çıkarılması ile tekne yangınlarına müdahale ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 8 kişilik su altı arama ve kurtarma ekibi, başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki su kaynaklarında meydana gelebilecek acil durumlara müdahale etmek için zorlu koşullarda düzenli eğitim ve dalış çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel donanımlarla görev yapan ekip, Van Gölü ile çevredeki akarsu ve göletlerde meydana gelen acil durumlara müdahalede bulunuyor.

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların kurtarılması, kayıp kişilerin su altında aranması ve kazalar sonucu suya düşen araçların çıkarılması çalışmalarında görev alan ekipler, Van Gölü'ndeki tekne yangınlarına ve kazalara da müdahale ediyor.

Olası vakalara en kısa sürede müdahale edebilmek için düzenli olarak dalış ve arama kurtarma eğitimleri yapan ekip, kondisyon çalışmalarını da sürdürüyor.

İhbarın alınmasının ardından harekete geçen ekipler, operasyon bölgelerinde AFAD, emniyet ve jandarma başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürütüyor.

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Abdusellam Erdoğan, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu iklim ve su koşullarında düzenli eğitim ve dalış çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Eğitmen dalgıç Ferhat Kıpçak da Van Gölü ile çevresindeki akarsu ve göletlerde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını kaydetti.

Dalış performanslarını ve bilgilerini güncel tutmak amacıyla Van Gölü'nün farklı noktalarında eğitim dalışları gerçekleştirdiklerini bildiren Kıpçak, "7/24 görevimizin başındayız. Her an vaka çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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