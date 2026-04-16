Haberler

Van'da "16. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da düzenlenen 16. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında gerçekleştirilen 'en güzel kuzu' yarışmasında, çiftçi Taner Bazar'ın kuzusu birinci oldu. Yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar öncesinde "en güzel kuzu" yarışması düzenlendi.

İl merkezi ve ilçelerden gelen hayvan sahiplerinin, özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları 11 kuzu, jüri karşısına çıkarıldı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada çiftçi Taner Bazar'ın "süslü" isimli kuzusu en güzel kuzu seçildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, yaptığı açıklamada, fuar kapsamında kuzu güzellik yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yarışmanın renkli geçtiğini belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Her ilçeden en az bir kuzumuz olmak üzere bir ön elemeye tabi tutuk ve buraya kadar en güzellerini seçip getirdik. Birinci gelen yetiştiricimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Norduz koyunu ırkının bütün özelliklerini bünyesinde barındıran çok güzel bir kuzu yetiştirmiş. 16-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak bu fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kuzusu birinci seçilen Bazar ise "Bütün ilçeler arasında birinci çıkmamız çok hoşuma gitti. Çok mutluyum. 15 bin lira ödül aldım." dedi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

