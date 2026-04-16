Van'da "16. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı

Van'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar öncesinde "en güzel kuzu" yarışması düzenlendi.

İl merkezi ve ilçelerden gelen hayvan sahiplerinin, özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları 11 kuzu, jüri karşısına çıkarıldı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada çiftçi Taner Bazar'ın "süslü" isimli kuzusu en güzel kuzu seçildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, yaptığı açıklamada, fuar kapsamında kuzu güzellik yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yarışmanın renkli geçtiğini belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Her ilçeden en az bir kuzumuz olmak üzere bir ön elemeye tabi tutuk ve buraya kadar en güzellerini seçip getirdik. Birinci gelen yetiştiricimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Norduz koyunu ırkının bütün özelliklerini bünyesinde barındıran çok güzel bir kuzu yetiştirmiş. 16-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak bu fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kuzusu birinci seçilen Bazar ise "Bütün ilçeler arasında birinci çıkmamız çok hoşuma gitti. Çok mutluyum. 15 bin lira ödül aldım." dedi.