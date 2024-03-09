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Van Büyükşehir Belediyesi Ramazan Öncesi Camilere Temizlik Yaptı

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Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi kentteki tüm camilere temizlik çalışması yaparak gül suyu sıktı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz ortamlarda gerçekleştirebilmesi için camileri dezenfekte etti.

Van Büyükşehir Belediyesi ramazan öncesi kentteki tüm camilere gül suyu sıktı, temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazanın yaklaşmasıyla camilerde çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmesi için kentteki tüm camileri ve abdesthane bölümlerini dezenfekte etti.

Ekipler, temizledikleri camilere gül suyu sıktı.

Temizlik çalışmalarının ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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