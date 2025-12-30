Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 personel ve 230 iş makinasıyla karla mücadele ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm ilçelerde kapalı olan 389 mahalle ve mezra yolunda çalışan ekipler, kesintisiz ulaşım için çaba gösteriyor.

Ekiplerin çalışması sonucu yolu açılan Gürpınar ilçesine 94 kilometre mesafedeki Küçükburç mezrası sakinlerinden Mecit Çetin, "Bölgemizde kış ağır geçiyor. Tüm zorluklara rağmen belediye ekipleri yolumuzu açtı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kepçe operatörü İzzettin Uçuk da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için mesai yaptıklarını ifade etti.

Uçuk, "Gürpınar'a bağlı Norduz bölgesinde zor şartlarda çalışma yürütüyoruz. Bulunduğumuz bölge yaklaşık 3 bin rakımda bulunuyor. Gece gündüz demeden çalışıyor, kapalı yolları açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.