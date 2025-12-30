Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 230 iş makinesi ile karla mücadele ederken, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar nedeniyle kapalı olan 389 mahalle ve mezra yolunu açmaya çaba gösteriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 personel ve 230 iş makinasıyla karla mücadele ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm ilçelerde kapalı olan 389 mahalle ve mezra yolunda çalışan ekipler, kesintisiz ulaşım için çaba gösteriyor.

Ekiplerin çalışması sonucu yolu açılan Gürpınar ilçesine 94 kilometre mesafedeki Küçükburç mezrası sakinlerinden Mecit Çetin, "Bölgemizde kış ağır geçiyor. Tüm zorluklara rağmen belediye ekipleri yolumuzu açtı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kepçe operatörü İzzettin Uçuk da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için mesai yaptıklarını ifade etti.

Uçuk, "Gürpınar'a bağlı Norduz bölgesinde zor şartlarda çalışma yürütüyoruz. Bulunduğumuz bölge yaklaşık 3 bin rakımda bulunuyor. Gece gündüz demeden çalışıyor, kapalı yolları açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İşte 2025'te en çok konuşulan ünlü isimler

İşte 2025'te en çok konuşulan ünlüler