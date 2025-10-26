Haberler

Valide İnsani Yardım Derneği Gazze'de 300 Binden Fazla Kişiye Ulaştı

Valide İnsani Yardım Derneği, Gazze'de yürüttüğü insani yardım çalışmalarıyla 300 binden fazla kişiye ulaştı. Dernek, temiz içme suyu, gıda, sıcak yemek dağıtımları ve çeşitli desteklerle halkın yanında yer alıyor. Başkan Pirdal, insanların yalnız olmadığını hissettirmek için çalıştıklarını belirtti.

Valide İnsani Yardım Derneği, yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında, Gazze'de 300 binden fazla kişiye ulaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar tankerlerle temiz içme suyu temini, gıda, ekmek ve sıcak yemek dağıtımları yapan dernek, ramazan ayında iftar ve kumanya programları, nakit destekleri, kış setleri ve berber hizmetleri gibi birçok alanda Gazze halkının yanında yer aldı.

Fırınların hedef alınarak kullanılamaz hale geldiği dönemlerde ise dernek, Gazzeli kadınlarla dayanışma içinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde evlerde üretilen ekmekleri mahalle mahalle dağıtarak binlerce aileye ulaştırdı.

Dernek, yerel gönüllülerle kurduğu bu işbirliğiyle, halkın kendi gücüyle ayakta kalmasına da katkı sağladı.

Bugüne kadar 300 binden fazla kişiye ulaşan dernek, temel insani ihtiyaçların karşılanması için sahada olmayı sürdürüyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Faruk Pirdal, "Gazze'de yaşanan insani drama karşı sessiz kalamazdık. Ekiplerimiz ve yerel gönüllülerimizle birlikte ilk günden itibaren sahadayız. En zor şartlarda dahi yardımların kesilmemesi için büyük bir çaba gösteriyoruz. Dernek olarak insanların yalnız olmadığını hissettirmek ve umutlarını diri tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
