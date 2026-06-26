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Eskişehir Valisi Yılmaz, hastanede tedavi gören öğrencilere karnelerini verdi

Eskişehir Valisi Yılmaz, hastanede tedavi gören öğrencilere karnelerini verdi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, ESOGÜ Hastanesi'nde tedavi gören 15 öğrenciye karnelerini vererek hastane sınıfında eğitimlerine devam eden çocuklarla bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Yılmaz, ESOGÜ'de düzenlenen karne töreninde, tedavi gören 15 öğrenciye 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karnelerini dağıtarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, hastanede kaldıkları süre boyunca eğitimlerine hastane sınıfında devam eden öğrencilerle yakından ilgilendi.

Çocuk Servisi'ndeki Hastane Sınıfı'nı da ziyaret eden Yılmaz, burada görevli öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi süresince çocukların eğitimlerini aksatmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin tedavilerinin yanında hastane sınıfıyla eğitimlerini de aldıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hastanede çocukların eğitim-öğretiminin aksatılmaması adına yapılan bu çalışmanın ne kadar güzel bir uygulama olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında ne kadar anlamlı bir proje hazırladığına şahit olduk. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Çocuklarımıza 'geçmiş olsun' diyorum. Tedavi ve eğitim süreçlerinin bir arada olması gerçekten muhteşem. Çocuklarımıza hayatları boyunca başarı diliyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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