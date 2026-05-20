Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz, engelli aileyi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Yılmaz, engelli aileyi ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, geyik saldırısı sonucu yatağa bağımlı hale gelen Zekeriya Soğuk ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, ihtiyaçlarını dinledi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte yaşayan engelli vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Vali Yılmaz, Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Kızıl Geyik Üretme ve Gen İstasyonu'nda görev yaptığı esnada uğradığı geyik saldırısı sonucu engelli hale gelen ve yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Zekeriya Soğuk ve ailesini Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki ikametinde ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette, Soğuk'un sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Zekeriya Soğuk'un yüzde 95 engelli olan 25 yaşındaki kızı Mediha Soğuk ile yakından ilgilenen Yılmaz, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Yılmaz, ailesinin bakım sürecini fedakarca sürdüren Zekeriya Soğuk'un eşine ve yakınlarına teşekkür ederek, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fenomenden kötü haber! Sağlıksız yaşam pahalıya patladı
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor

Yerine kupa canavarı hoca geliyor
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak