Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, sabah namazı buluşmasına katıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, gençlerle sabah namazında bir araya geldi.

Yiğitbaşı, Paşa Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen Gençlerle Sabah Namazı Buluşması programına katıldı.

Namazın ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua edildi.

Cami bahçesinde gençlerle bir araya gelen Yiğitbaşı, bugün Gazze için İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilen yürüyüşe dikkati çekerek, "Afyonkarahisar'dan yürüyüşe 30 otobüsle 1100'ün üzerinde vatandaşımız katılarak insanlık ittifakına destek oldu." ifadesini kullandı.

Programa, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan ve üniversite öğrencileri katıldı.