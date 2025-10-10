Vali Yavuz Selim Köşger, Ziraat Odası Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Adana'da Vali Köşger, ziraat odası başkanlarını makamında kabul ederek, kentteki tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Yavuz Selim Köşger, ziraat odası başkanlarını makamında kabul etti.
Köşger, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Burak Karabucak ile beraberlerindeki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi.
Ziyarette heyet, Vali Köşger'e kentte yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel