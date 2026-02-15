Haberler

Adana Valisi Yavuz, trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda incelemede bulundu

Adana Valisi Yavuz, trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda incelemede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Feke-Saimbeyli kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları hızla sürerken, vatandaşların mağdur olmaması için devletin tüm imkanları seferber ediliyor.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke- Saimbeyli kara yolunda inceleme yaptı.

Feke ile Saimbeyli ilçelerini bağlayan kara yolunda, dün sabah saatlerinde Göksu Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen heyelanın ardından başlatılan yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Vali Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

Yavuz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yolun ulaşıma açılması için tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını belirterek, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçten etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA / Tuğba Kan - Güncel
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...