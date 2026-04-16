Adıyaman Valisi Varol'dan İl Müftüsü Şavlı'ya hayırlı olsun ziyareti
Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Müftülüğü görevine atanan Mehmet Reşat Şavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında din hizmetleri ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Varol, Şavlı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyarette kentte yürütülen din hizmetleri ve planlanan çalışmalar ele alındı.
Ziyaretin ardından Varol ve beraberindekiler, yapımı süren yeni İl Müftülüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Muhammet Ballı