Vali Usta: Bingöl'de ağır hasarlı yapıların yüzde 92'si yıkıldı

BİNGÖL'de düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısında konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, "2023 depremleri sonrası Bingöl'de çok sayıda ağır ve orta hasarlı yapı tespit edilmişti. Ağır hasarlı binaların yıkımı konusunda geçmişte bir direnç vardı ancak bu kültürü kırdık. Özel idaremiz, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizin desteğiyle ağır hasarlı yapıların yaklaşık yüzde 90-92'si yıkıldı" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Usta, olası bir afette altyapının hazır olduğunu belirterek, " Bingöl'de Konteyner kapasitesini 400'e çıkaracağız. Bu çalışma, Türkiye'de örnek uygulamalardan biri niteliğindedir. Temennimiz ihtiyaç doğmaması yönünde ancak olası bir deprem veya afette tüm altyapı hazır durumda. Elektrik, su ve kanalizasyon bağlantıları tamamlandı. Afet anında konteynerler hızlıca yerlerine yerleştirilerek hayatın normal akışı kesintiye uğramadan vatandaşlarımızın barınması sağlanacaktır" dedi.

'YIKIM KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI'

Arama-kurtarma eğitimlerinin de sürdüğünü belirten Vali Usta, "İlimize 'Afet konteyneri' olarak adlandırılan konteynerler kazandırdık. Bunlardan biri Yedisu'ya teslim edildi, diğerleri ise Kiğı, Yayladere, Karlıova ilçeleri ve Çevik Kuvvet bünyesine yerleştirildi. Bu konteynerlerde acil kullanım malzemeleri bulunuyor ve afet durumunda ilk etapta kullanılmak üzere hazır tutuluyor. Afetlere hazırlık kapsamında eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Korucularımıza, jandarmamıza, askeri personele ve emniyet birimlerine arama-kurtarma eğitimleri veriliyor. Kamudaki personelimizin de eğitime dahil edilmesiyle olası bir afet anında hızlı lojistik destek sağlanabilecek. Arama-kurtarma ekipmanları jandarma ve emniyet birimlerimize teslim edildi. 2023 depremleri sonrası Bingöl'de çok sayıda ağır ve orta hasarlı yapı tespit edilmişti. Ağır hasarlı binaların yıkımı konusunda geçmişte bir direnç vardı ancak bu kültürü kırdık. Özel idaremiz, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizin desteğiyle ağır hasarlı yapıların yaklaşık yüzde 90-92'si yıkıldı. Yıkılamayan yapılar ise teknik nedenlerle bitişik nizamdan kaynaklanan sorunlar veya yargısal süreçler nedeniyle beklemektedir. Buna rağmen, Bingöl'de yıkım konusunda önemli bir eşik aşıldığını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'400 KONTEYNERİN HIZLICA YERLEŞTİRİLEBİLİR DURUMDA OLMASI SEVİNDİRİCİDİR'

AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kente 436 milyon TL'nin üzerinde acil yardım ödeneği aktarıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bingöl özelinde toplam 99 eylem belirlenmiştir. Bu eylemlerden 7'si kırmızı eylem olarak kodlanmış olup, bu sınıflandırma öncelikli çalışmalar anlamına gelmektedir. Kırmızı eylemlerimizin birçoğuna başlanmış, bazıları tamamlanmıştır. Genel tabloya baktığımızda, 99 eylemin 40'ı tamamlanmış durumdadır. Bu 40 eylemin 37'si DSİ tarafından yürütülmektedir. DSİ Şube Müdürümüzün sunumunda da ifade ettiği üzere, bu 37 eylemin 17'si bitirilmiştir. Kalan çalışmalar ise Sayın Valimizin uygun görüşleri doğrultusunda, yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelerde öncelikli dere ıslah projeleri kapsamında revize edilerek sürdürülecektir. Sunumda ilimizde toplam 35 toplanma alanı bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu alanların altyapılarının afet anında vatandaşlarımızın güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayacak düzeyde hazır tutulması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Sayın Valimizin öncülüğünde yürütülen hazırlık kapsamında, il müdürlüğümüze gelirken gördüğüm konteyner altyapısı oldukça memnuniyet vericidir. 400 konteynerin altyapısının hazır halde, hızlıca yerleştirilebilir durumda olması sevindiricidir. Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı halihazırda aktif olarak uygulanmaktadır. Bilindiği üzere 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta 11 ilde yürürlüğe giren plan, daha sonra eklenen illerle birlikte toplam 18 ilde uygulanmaya başlanmış ve bu illerden biri de Bingöl olmuştur. 6 Şubat sonrası yürütülen hasar tespit çalışmaları, yıkım ve enkaz kaldırma süreçleri, konteyner kentlerin kurulumu, kalıcı konutların yapımı ve yer seçim süreçleri Sayın Valimizin koordinasyonunda hızlı şekilde ilerlemektedir. İlk anahtar teslimleri yapılmış olup, yer seçimleri tamamlandıkça sürecin hızla devam edeceği öngörülmektedir. Deprem sonrası destek ödemeleri, taşınma yardımları ve enkaz kaldırma ödenekleri kapsamında bugüne kadar Bingöl'e 436 milyon TL'nin üzerinde acil yardım ödeneği aktarılmıştır."

