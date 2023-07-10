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Vali Tutulmaz, Gökçebey ve Çaydeğirmeni'nde incelemelerde bulundu

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte Gökçebey ilçesi ve Çaydeğirmeni beldesinde incelemelerde bulundu. Gökçebey ilçesinde ve Devrek'in Çaydeğirmeni beldesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte Gökçebey ilçesi ve Çaydeğirmeni beldesinde incelemelerde bulundu. Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Tutulmaz, taşan derelerin bulunduğu bölgeleri gezdi. Esnaflar sel sonrası kurtardıkları ürünleri ve eşyalarını temizledi. Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, bölgedeki su ihtiyacının tankerlerle karşılanarak vatandaşların su ihtiyacını giderdiklerini söyledi. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Vali Tutulmaz, Gökçebey ve Çaydeğirmeni'nde incelemelerde bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte Gökçebey ilçesi ve Çaydeğirmeni beldesinde incelemelerde bulundu.

Gökçebey ilçesinde ve Devrek'in Çaydeğirmeni beldesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte Gökçebey ilçesi ve Çaydeğirmeni beldesinde incelemelerde bulundu.

Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Tutulmaz, taşan derelerin bulunduğu bölgeleri gezdi. Esnaflar sel sonrası kurtardıkları ürünleri ve eşyalarını temizledi. Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, bölgedeki su ihtiyacının tankerlerle karşılanarak vatandaşların su ihtiyacını giderdiklerini söyledi.

Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Güncel

Zonguldak Valiliği Çaydeğirmeni Zonguldak AFAD Güncel Haberler

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