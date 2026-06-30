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Kırklareli Valisi Turan, yıl sonu dikiş ve giyim sergisi açılışına katıldı

Kırklareli Valisi Turan, yıl sonu dikiş ve giyim sergisi açılışına katıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen dikiş ve giyim kursu yıl sonu sergisinin açılışına katıldı. Kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceleyen Turan, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, dikiş ve giyim kursu yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Halk Eğitimi Merkezince Karahıdır İlkokulunda düzenlenen programda serginin açılışını gerçekleştiren Vali Turan, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Turan, programda yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme anlayışıyla yürütülen mesleki ve sanatsal eğitim faaliyetlerinin bireylerin gelişimine, üretime katılımına ve toplumsal hayata güçlü şekilde dahil olmalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri tebrik eden Turan, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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