Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'u makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'a çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Turan, Türk milletinin hainlere karşı her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu kaydetti.

Turunç da dernek çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.