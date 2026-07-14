Bilecik Valisi Sözer, Yörük Toyu Şenliği'ne katıldı
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bahçecik köyünde düzenlenen Yörük Toyu Şenliği'ne katılarak vatandaşlarla sohbet etti ve Yörük kültürünün yaşatılmasının önemini vurguladı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Bahçecik köyünde düzenlenen Yörük Toyu Şenliği'ne katıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, programda Sözer, vatandaşlarla sohbet etti.
Açıklamada organizasyondaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine işaret etti.
Bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasının büyük değer taşıdığını vurgulayan Sözer, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer