Edirne Valisi Sezer, Havsa'da vatandaşlarla bir araya geldi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde düzenlenen Konacık ve Şükür Yemeği'ne katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Sezer, geleneksel etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde düzenlenen Konacık ve Şükür Yemeği'ne katıldı.
Programda vatandaşlarla sohbet eden Sezer, geleneksel hale getirilen etkinliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.
Sezer, birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu belirtti.
Programa köy sakinleri ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA / Gürkan Arda