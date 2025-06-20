Vali Koç, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

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Vali Koç, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Selçuklu Ortaokulu'nda karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini verdi. Mezun olan 8. sınıf öğrencileriyle coşku paylaşan Koç, başarıların sadece notlarla sınırlı olmadığını belirtti. Öğrencilere tatil döneminde kitap okumalarını öneren Vali Koç, tüm gençlere güven ve sevgi mesajı gönderdi.

Vali Koç öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç, Selçuklu Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini verdi, mezun olan 8. sınıf öğrencilerinin coşkusuna da ortak oldu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Selçuklu Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Koç, sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve karnelerini takdim etti. Aynı zamanda mezun olan 8. sınıf öğrencilerinin mezuniyet coşkusunu da paylaştı.

Törende konuşan Vali Koç, karne alan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının sadece karnelere yansımadığını vurguladı. Eğitimin uzun soluklu bir yolculuk olduğunu ifade eden Koç, "Notları düşük olan öğrencilerimiz asla üzülmesin. Bu değerlendirmeler sadece birer etap. Biz her koşulda onlara güveniyor, onları seviyor ve eksiklerini tamamlamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı anlayışı ailelerden ve öğretmenlerden de bekliyoruz," dedi.

Vali Koç eğitim camiasına da teşekkür ederek, "Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için emek veren tüm öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Velilerimize de seslenmek istiyorum; karneler zayıf olabilir ama çocuklarınıza olan güveninizi ve sevginizi asla eksiltmeyin. Onlar bu hayatta her şeyin en iyisini hak ediyor," ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tatilde kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulunan Vali Koç, "Bu karne dönemi eksikleri görmek ve kendimizi geliştirmek için bir fırsat. Biz onları seviyoruz, onlara güveniyoruz. Gözlerinde taşıdıkları ışık ve kararlılık bizleri geleceğe dair umutlandırıyor," dedi.

Vali Koç konuşmasının sonunda, tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, yeni eğitim-öğretim yılında tekrar buluşma temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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