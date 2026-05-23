İstanbul Valisi Gül, bayram tatilinin ilk gününde havadan trafik denetimi yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde helikopterle kent trafiğini denetledi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından dün mesai saatinin bitimiyle yollarda hareketlilik başladı. Bayramı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren yollara çıktı.

Gül, kente giriş ve çıkışların yoğun olduğu noktalar ile otoyollar ve Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı denetledi.