Vali Eşi Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, Kurtalan ilçesindeki Sümer Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve onlara hediyeler verdi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Kurtalan ilçesindeki Sümer Anaokulunu ziyaret eden Kızılkaya, öğrencilerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Kızılkaya'ya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ile Kurtalan Kaymakamı Samet Serin'in eşi Şefika Serin eşlik etti.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel