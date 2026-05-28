Haberler

Vali Gül: İstanbul'un Fethi 573. Yıl Dönümünde Gururla Kutlanıyor

Vali Gül: İstanbul'un Fethi 573. Yıl Dönümünde Gururla Kutlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fethin sadece bir şehrin kapılarını açmak olmadığını, akıl, bilim ve inancın zaferi olduğunu belirtti. Ecdadın İstanbul'u medeniyetin ebedi başşehri yaptığını vurgulayan Gül, gençlerin Fatih Sultan Mehmet'in vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğini ifade etti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Gül, "Ecdadımız, bu şehri sadece fethetmedi; her sokağına, her semtine mührünü vurdu. Süleymaniye'de Boğaz'ı selamlayan ezanlarla, Sultanahmet'te semaya yükselen kubbelerle, Eyüp Sultan'da dualarla medeniyetimizin ebedi başşehri yaptı" dedi.

İstanbul Valiliği'nin sanal medya hesabından paylaşılan mesajda Vali Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve bayram coşkusuyla idrak ettiklerini belirtti. Vali Gül, "29 Mayıs 1453, yalnızca bir şehrin kapılarının açıldığı gün değil; aklın, bilimin ve inancın zaferidir. Adaletle hükmetmenin, hoşgörüyle insanlığı kucaklamanın, nebevi müjdenin ışığında yeni bir dünya inşa etmenin sembolüdür." dedi.

Vali Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ecdadımız, bu şehri sadece fethetmedi; her sokağına, her semtine mührünü vurdu. Süleymaniye'de Boğaz'ı selamlayan ezanlarla, Sultanahmet'te semaya yükselen kubbelerle, Eyüp Sultan'da dualarla medeniyetimizin ebedi başşehri yaptı. Her dilden, her inançtan insanın huzur içinde yaşadığı bir esenlik yurdu haline getirdi. Bugün bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı ruhla bu kutlu emanete layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyor; gönülleri fethetmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ın azmi, vizyonu ve liderliğinden aldığı ilhamla; bilimde, sanatta, teknolojide elde ettiği başarılarla Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkıları bunun en güçlü göstergesidir. Bu düşüncelerle, şehirlerin sultanı İstanbul'a hizmetkar olmayı nasip eden Rabbime hamd ediyor, Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünü kutluyorum. Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu askerleri başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek saldırı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yorum
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

Haberi alan hastaneye koştu! Sadece 16 yaşındaydı
1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti