Hakkari Valisi Çelik, Yüksekova'da öğrencilerin projelerini inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi ve çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

Vali Çelik, Yüksekova'da Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Bezoar Robotik Takımı öğrencilerinin hazırladığı projeleri inceleyen Çelik, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri tebrik eden Çelik, bu tür bilimsel ve teknolojik faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Fotoğrafçılık atölyesini de ziyaret eden Çelik, öğrencilerle sohbet etti, çalışmalarını inceledi.

Çelik'e ziyaretinde, Kaymakam Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin eşlik etti.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
