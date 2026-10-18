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Vali Aktaş ve Büyükşehir Başkanı, yağış öncesi Kocaeli Kartepe'de ekipleri ziyaret etti

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD'ın yağış uyarısının ardından sahada çalışan ekipleri ziyaret etti. Aktaş ve Büyükakın, Kartepe Derbent'te ekiplerden bilgi alıp İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne geçti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beklenen şiddetli yağış öncesinde sahada çalışma yürüten ekipleri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın kentte yağışların gece saatlerinde şiddetini artıracağı yönündeki uyarısının ardından ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Aktaş ve Büyükakın, gece saatlerinde Kartepe ilçesinin Derbent bölgesinde görev yapan ekipleri ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceleyen Aktaş ve Büyükakın, daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne geçti.

Kaynak: AA
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