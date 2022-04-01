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Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz hafta işlenen cinayet sonrası kayıp olan ve cesedi hala bulunamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz hafta işlenen cinayet sonrası kayıp olan ve cesedi hala bulunamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar ve soruşturma hakkında da Aydoğan ailesini bilgilendiren Vali Akın, sosyal medya hesapları üzerinden de yaptığı paylaşımda, "AFAD, UMKE, jandarma, polis su altı ekipleri Hasan Aydoğan adlı gencimizi Kızılırmak'ta arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bizlerde çalışmaları yerinde inceleyerek aileyi bilgilendirdik" notunu paylaştı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu Köyü civarında çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hasan Aydoğan, İbrahim Akın, Kırşehir, Aydoğan, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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