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İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, geleneksel sünnet şöleni düzenledi

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, geleneksel sünnet şöleni düzenledi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfı şartı gereği geleneksel sünnet şöleni düzenledi. Çocuklar Taksim Meydanı'nda klasik araç konvoyuyla şehir turu yaptı, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaret etti. Etkinlikte dua edilip hediyeler dağıtıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, geleneksel sünnet şöleni düzenledi.

Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakıf şartı gereğince gerçekleştirilen geleneksel şölen kapsamında sünnet olan çocuklar ve aileleri, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

Çocuklar burada, klasik otomobiller, minibüsler ve gönüllü motosiklet kulüplerinin oluşturduğu konvoyla, motorize polis ekiplerinin eşliğinde şehir turu yaptı.

Konvoya katılanlar daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner'in de katılımıyla sünnet çocukları için dua edildi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık vakıf geleneklerini ve ecdat mirasını geleceğe taşımaya devam ettiklerini söyledi.

Yiğit, "İstanbul'un dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla Taksim Meydanı'ndan hareket ederek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldik. Yapılacak duanın ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'ndeki etkinlik alanımıza geçeceğiz. Çocuklarımızı etkinlik alanında mehter takımı karşılayacak. Gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarımıza hediyeler vereceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Mehmet Kocaboğa, oğlu Eyüp Furkan'ın şölen kapsamında sünnet olacağını, organizasyonu çok güzel bulduğunu dile getirdi.

Kocaboğa, "İnsanları bu şekilde bir araya getirdikleri için Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Sabah geldik, çocukları nostalji arabalara bindirdiler. Şu ana kadar çok güzel geçiyor." dedi.

Oğlu Eren Seçer'in sünnet şölenine katıldığını belirten Adem Seçer ise eşi vasıtasıyla programa katıldıklarını, kendileri için güzel bir hatıra olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
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