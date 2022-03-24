VakıfBank'ın yenilikçi tahsilat ve ödeme ürünü "Vinov" ATO'da tanıtıldı

ANKARA (AA) - VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, müşterilerinin ileri vadeli ödeme ve tahsilatlarını Banka garantisiyle gerçekleştirebildiği inovatif ve dijital tahsilat ve ödeme ürünü "Vinov"u Ankara Ticaret Odasının (ATO) meclis toplantısında tanıttı.

Alaattin Şimşek, toplantıdaki konuşmasında, Vinov'un bireysel ve ticari nitelikteki tüm müşteri gruplarınca internet bankacılığı, mobil bankacılık, şubeler ya da Vinov mobil uygulaması aracılığıyla kullanıldığını söyledi.

Şimşek, "Vinov, VakıfBank'ın ödeme garantisini arkasına almış kullanılan aplikasyon üzerinden gönderilen ödeme emridir. Ödeme emri alıcısına ulaştığında vadeyi beklemeden girilen emrin bir kısmı ve yahut istediği kadarı ve parçasını komisyonla hesabına geçirebilir yahut istediği kadar kişiye aynı yöntemle gönderebilir." dedi.

Şimşek, Vinov kaydı oluşturan Banka müşterilerinin, tüm ödemeleri için alacaklı tarafa VakıfBank garantisiyle ödeme yapabildiğini, alacaklı taraf için ise Vinov müşterisi olma şartı bulunmadığını kaydetti.

Alacaklı taraf da VakıfBank müşterisi ise sistemin sunduğu avantajlı özelliklerinden yararlanabileceğine dikkati çeken Şimşek, "Burada kaynak ya da mevduat, kredinin ham maddesi değil yakıtı haline geliyor." diye konuştu.

Söz konusu ürünle kişinin kendi keşidesi yerine VakıfBank'ın itibarını ortaya koyduğunu anlatan Şimşek, "Vinov, örneğin teminat mektubunun da fonksiyonunu görür. Ama tedavüle çıkar, parçalanır, bölünür, nakde dönüşür, iskonto edilir ve 7/24 emrinizde olan bir ödeme ve tahsilat ekosistemidir." ifadesini kullandı.

Şimşek, sisteme 35 bine yakın firmanın dahil olduğunu, yaklaşık 2 milyon bireysel müşteriye de 20 milyar liranın üzerinde limit tanımladıklarını sözlerine ekledi.