Vakfıkebir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Küçükdere Mahallesi'nde Yüksel B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi de ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
