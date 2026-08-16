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Ehliyetsiz ve Tescilsiz Motosiklete 88 Bin 500 Lira Ceza

Ehliyetsiz ve Tescilsiz Motosiklete 88 Bin 500 Lira Ceza
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Uzunköprü ilçesinde tescilsiz motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 88 bin 500 lira ceza uygulandı.

Uzunköprü ilçesinde tescilsiz motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 88 bin 500 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meriç yolunda seyreden plakasız motosikleti durdurdu.

Yapılan incelemede motosikletin tescilsiz olduğu ve sürücü Y.Ç.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 88 bin 500 lira ceza uygulandı, motosiklet de yediemin otoparkına çektirildi.

Kaynak: AA
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