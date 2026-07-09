Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Uzunköprü-Havsa kara yolu üzerindeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Uzunköprü'den Havsa yönüne giden S.E. yönetimindeki 22 RM 926 plakalı otomobil ile Yeniköy Mahallesi Şekerci Durağı mevkisinde karşı şeritten gelen Ş.E. idaresindeki 59 YU 046 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler S.E. ve Ş.E. ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı